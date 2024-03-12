Врач Мясников рассказал интересные факты о печени

Телеведущий Александр Мясников, рассуждая о функциях печени в своем Telegram-канале, заявил, что этот орган необходим для выработки холестерина, гормонов, факторов свертываемости крови, синтеза белка и поддержания иммунитета, а также для синтеза витаминов, регулирования уровня глюкозы и выработки тепла. Специалист отметил, что одной из главных функций печени является очищение организма.

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Без выработки холестерина печенью отказ от его потребления закончится быстрой смертью. Конечно, чаще наблюдается обратный вариант — избыточное потребление холестерина перекрывает нужды организма в нем, и отсюда и идет его дурная слава, — пояснил он.

По словам Мясникова, холестерин крайне важен для организма, поскольку является главным ресурсом для синтеза стероидных гормонов, в том числе половых гормонов и гормонов стресса. Кроме того, печень — основное место выработки факторов свертывания крови, а кровоточивость считается первым признаком недостаточности печени.

Также Мясников уточнил, что в печени происходит синтез альбумина, из которого производятся множество необходимых веществ, включая антитела и белки системы комплимента, и синтез витаминов. Также печень необходима для регулирования уровня глюкозы и является главным местом, где производится тепло организма.

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