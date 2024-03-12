Какой продукт делает тренировки бесполезными: исследование

Этот продукт, а если быть точнее — напиток лидирует в антирейтингах диетологов. Тем не менее отказаться от сладкой газировки насовсем готовы немногие, так что если вы искали очередной убедительный аргумент, знайте — под угрозой не только ваша талия, но и прогресс от тренировок.

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Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Clinical Nutrition, употребление всего двух стандартных банок газировки (по 330 миллилитров) в неделю может свести на нет всю пользу регулярных физических упражнений.

Фармакологи из Университета Лаваль в Квебеке проанализировали данные о состоянии здоровья около 100 тысяч человек в возрасте от 30 лет. Оказалось, что вред от сладких напитков невозможно компенсировать, выполняя рекомендуемую норму тренировок — порядка 150 минут в неделю.

«Физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с употреблением подслащенных напитков, наполовину, но не устраняет его полностью», — прокомментировал выводы научной работы профессор Жан-Филипп Друэн-Шартье изданию South West News Service.

Команде ученых пришлось признать, что напитки с искусственными подсластителями не оказали на испытуемых такого же негативного эффекта, но призвали отказаться от газировки с добавлением сахара. Лучшим напитком для поддержания здоровья остается обычная вода.