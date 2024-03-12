Ученые научились лечить туберкулез при помощи желтого света

Ученые из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и Центрального научно-исследовательского института выяснили, что туберкулез можно уничтожать при помощи желтого света, передает журнал Scientific Reports. Они облучали им микобактерии, которые погибали с вероятностью в 99,99%. По словам доктора биологических наук Маргариты Шлеевой, этот способ можно будет использовать как против «спящего» туберкулеза, так и против форм, устойчивых к антибиотикам.

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Нашу методику можно будет использовать в клинической практике для уничтожения как неактивных очагов туберкулеза в легких человека, так и возбудителя заболевания с множественной лекарственной устойчивостью. Однако нам еще предстоит проверить этот метод на лабораторных животных, — рассказала Шлеева.

По данным специалистов, желтый свет работает эффективнее, чем антибиотики, однако на внедрение метода в практику могут уйти годы. Эксперты считают, что для лечения подойдет волоконно-оптический бронхоскоп, который практически не ощущается пациентом.

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