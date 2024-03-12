Как связано здоровье десен и сердца

Ученые из университета Цинциннати рассказали, что заболевания десен, в частности гингивит, могут негативно влиять на здоровье сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors & Diagnostics (Sen & Diagnos).

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Гингивит — это воспалительное заболевание десен, которое проявляется болью, отечностью и кровоточивостью мягких тканей. Основной причиной воспаления считаются определенные типы бактерий, хотя их точная идентификация остается сложной задачей.

В ходе исследования учения установили, что существует связь между плохой гигиеной полости рта и повышенным риском развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, аритмию и сердечную недостаточность. Дело в том, что бактерии, вызывающие гингивит, могут проникать в кровоток и достигать сердца, становясь причиной нарушений его функции.

Диагностика заболеваний десен обычно осуществляется при стоматологическом осмотре. Существуют также анализы слюны, которые позволяют обнаружить патогенные бактерии, однако получение результатов могут занять около недели. Чтобы ускорить процесс обнаружения гингивита, ученые создали устройство, обнаруживающее бактериальную инфекцию за несколько минут.

Для проведения диагностики необходимо взять образец слюны и смешать его с раствором на основе картофельного крахмала. Затем полученную смесь помещают в прибор с датчиками. Если в слюне присутствуют бактерии — обе индикаторные полоски окрашиваются в красный цвет. Если угрозы нет, окрасится только одна полоска.

Ученые отмечают, что созданное устройство потенциально способно снизить риск сердечных приступов и инсультов, вызванных бактериями, являющимися причиной воспаления десен. Однако пока неизвестно, планируют ли исследователи коммерциализировать свою новую разработку.

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