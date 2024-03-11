Что происходит в нашей голове при попытках сосредоточиться

Невозможность для людей быть постоянно сосредоточенными связана с тем, что человеческий мозг должен одновременно сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов и отсеивать всю незначительную информацию, сказано в исследовании нейробиологов из Университета Брауна, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour. Это говорит о превосходстве ментальной координации над умственными способностями.

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Подобно тому как мы объединяем более 50 мышц для того, чтобы, например, есть палочками, мы можем координировать несколько различных форм внимания для выполнения умственных действий, — пояснил ведущий автор статьи, нейробиолог Харрисон Ритц.

Участники эксперимента должны были смотреть на клубящуюся массу зеленых и фиолетовых точек, движущихся влево и вправо, подобно рою светлячков, и различать их движение и цвет. Как выяснилось, в процессе были задействованы две области мозга, одна из которых отслеживала, что происходит с точками, а другая «контролировала» цвет. В итоге выяснилось, что интеллект человека зависит не только от умственных способностей, но и от способности мозга «фильтровать» поступающую информацию.

Когда люди говорят об ограничениях разума, они часто подразумевают, что «у человека просто недостаточно умственных способностей» или «ему не хватает вычислительной мощности» <...> [Однако] дело не в том, что наш мозг слишком прост, а в том, что он очень сложен, и именно координация наиболее трудна, — заключил исследователь.

Ранее ученые выяснили, что прослушивание музыки активизирует в человеческом мозге особый тип нейронов, которые пытаются предсказывать следующие ноты. Участникам эксперимента было предложено прослушать несколько отрывков из песен и запись набора фраз. В итоге авторы исследования пришли к выводу, что для оценки высоты тона в речи и в музыке используются одни и те же нейроны, но для предугадывания нот задействуется их особый тип. Этот механизм эксперты объяснили наличием у человека определенных музыкальных паттернов.