Ученые начали тестировать противозачаточный гель для мужчин

В Калифорнийском университете в Дейвисе (USD) сообщают о старте новой фазы тестирования гормонального противозачаточного геля для мужчин.

Гормональный гель для мужчин, который нужно наносить на плечи, работает по тому же принципу, что и женские противозачаточные средства. В них для предотвращения беременности используются два гормона — прогестин и эстроген.

В геле для мужчин содержится прогестин (Нестерон), который предотвращает выработку спермы, не влияя при этом на уровень тестостерона. Список возможных побочных эффектов геля включает сухость или жирность кожи, повышение или снижение либидо, рост или выпадение волос, а также перепады настроения.

Один из участников исследования в Калифорнии отметил лишь небольшое увеличение веса и усиление либидо. Исследователи надеялись, что гель подействует так же, как противозачаточные таблетки для женщин, но он работает даже лучше, чем ожидалось, отметили ученые. При этом его эффект обратим, и фертильность мужчины должна восстановиться в течение нескольких месяцев после отказа от геля.

Клинические испытания второй (предпоследней) фазы, проходящие в центрах по всему миру, проводятся в Калифорнийском университете уже четвертый год.