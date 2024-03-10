«Вечные химикаты» предложили запретить в коробках для еды

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о постепенном отказе от использования вредных пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) в упаковках для пищевых продуктов.

PFAS, часто называемые «вечными химикатами» из-за их чрезвычайной устойчивости в окружающей среде, были связаны с различными проблемами со здоровьем, включая нарушение иммунной системы, увеличение веса и проблемы с фертильностью.

Ранее использовавшиеся благодаря своим жиро- и водостойким свойствам, PFAS часто встречались в таких материалах для упаковки пищевых продуктов, как пакеты для попкорна, коробки для еды на вынос и обертки для фастфуда.

Эксперты приветствуют это событие как крупную победу в области общественного здравоохранения.

«Никто не читает обертку своего гамбургера, чтобы узнать, есть в нем PFAS или нет», — говорит Грэм Пизли, исследователь PFAS из Университета Нотр-Дам. «Это огромная победа, что нам не нужно беспокоиться о том, где он окажется».

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