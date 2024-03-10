«Боевых супер-комаров» Билла Гейтса испытают на жителях Флориды

Несмотря на сильные протесты местных жителей, Агентство по охране окружающей среды США и власти Флориды одобрили спорный проект – выпуск миллионов генетически модифицированных комаров-убийц во Флорида-Кис.

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В это же время скандальный кандидат Байдена на пост советника президента по науке участвует в разработке технологии CRISPR, которая используется для генетической модификации чего угодно: от комаров и мРНК-«вакцин» Pfizer и Moderna до генно-модифицированного лосося. То, как сейчас объединяются Билл Гейтс, Пентагон и евгеническое лобби, вызывает, мягко говоря, тревогу.

30 апреля власти Флорида-Кис и биотехнологическая компания Oxitec объявили, что начнут выпуск примерно 750 миллионов генетически модифицированных комаров Aedes Aegypti с использованием технологии редактирования генома CRISPR. Aedes Aegypti составляет только около 4% популяции комаров во Флорида-Кис.

Это заявление вызвало резкое сопротивление со стороны жителей и экологических групп, которые требовали референдума в прошлогодних избирательных бюллетенях. Как ни странно, им отказали. Утверждается, что ГМО-комары призваны уничтожить комаров Aedes Aegypti, которые предположительно являются переносчиками лихорадки денге, Зика и других заболеваний.

Этот проект, который в прессе звучит на позитивной ноте, вызывает опасения во многих отношениях. Во-первых, отказ позволить жителям проголосовать за такой спорный шаг, как выпуск генно-модифицированных насекомых. Во-вторых, не проанализированы опасности и выгоды выпуска миллионов комаров, гены которых мутируют часто непредсказуемым образом. Стоит ли рисковать тем, что в результате этого проекта мутирует еще более жизнестойкий вид комаров? Никто не знает. А традиционные методы контроля популяции комаров до сих пор работали нормально.

Генеральный директор Oxitec Грей Франдсен имеет за спиной темную историю сотрудничества с Государственным департаментом США на Балканах, поскольку он был советником ВМС США и членом Международной кризисной группы Джорджа Сороса, которая сыграла ключевую роль в разрушении Югославии в 1990-е годы.

На посту генерального директора Oxitec Франдсен появился в 2017 году, не имея ранее никакого опыта в биотехнологии. Британская компания Oxitec в настоящее время принадлежит Third Security, американской венчурной компании в Рэдфорде, штат Вирджиния, которую возглавляет Рэндал Дж. Кирк. Он также владеет фирмой AquaBounty, производителем генно-модифицированного лосося.

Бразильский провал

В другом исследовании Oxitec для того же ГМО-комара Aedes Aegypti в Бразилии проводился тест, чтобы выяснить, будут ли генно-отредактированные комары спариваться с местными комарами, переносчиками вируса Зика, малярии и других заболеваний.

За ходом эксперимента следила команда учёных из Йельского университета и нескольких научных институтов Бразилии. Они обнаружили, что после начального периода, когда целевая популяция комаров заметно сократилась, примерно через 18 месяцев она восстановилась до прежнего уровня. Более того, в документе отмечается, что некоторые комары, вероятно, обладают “гибридной жизненной силой”, то есть сочетание естественных и отредактированных геномов создало “более жизнеспособную популяцию”, которая может быть более устойчивой к инсектицидам.

Короче говоря, в результате появились более жизнестойкие “суперкомары”. В исследовании Brazil Oxitec был сделан следующий вывод: “Неясно, как это может повлиять на передачу болезней или на усилия по контролю над этими опасными переносчиками болезней”.

Кроме того, нельзя сказать, что заболеваемость лихорадкой денге или Зика во Флорида-Кис является серьезной проблемой. Согласно официальному отчету CDC, в США в 2020 году не было зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом Зика среди коренного населения и всего 4 случая среди иностранных туристов.

Что касается гораздо более легкой и редко смертельной лихорадки денге, симптомы которой похожи на грипп, то в 2020 году во Флориде-Кис было зарегистрировано около 26 случаев. Это была первая вспышка почти за десять лет. Она пришлась подозрительно кстати для Oxitec, которая использовала ее как дополнительный аргумент в пользу выпуска своих генно-модифицированных комаров. В том же 2020 году на этот проект дали добро.

Oxitec, Гейтс и DARPA

Еще больше подозрений в этом проекте вызывает тот факт, что его поддерживают две весьма спорных фирмы – Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Гейтс – не просто крупный финансовый спонсор «вакцин» против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna, но и крупнейший частный донор ВОЗ – уже более десяти лет он финансирует исследования по редактированию генома.

Гейтсу хорошо известен опасный потенциал этой технологии: ее можно использовать для создания биологического оружия. В 2016 году Гейтс заявил, что “следующая эпидемия может возникнуть на экране компьютера террориста, который хочет с помощью генной инженерии создать синтетическую версию вируса оспы”. В июле 2017 года Джон Сотос из Intel Health & Life Sciences заявил, что исследования по редактированию генома могут “раскрыть возможности биологического оружия с немыслимым разрушительным потенциалом”.

В 2016 году фонд Гейтса выделил 1,6 миллиона долларов пиар-фирме Emerging Ag, чтобы пресечь усилия по введению моратория Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD) на технологию генного драйва до тех пор, пока не будет гарантирована ее безопасность. Согласно электронным письмам, которые получила ETC Group, компания Emerging Ag наняла более 65 экспертов, в том числе высокопоставленного чиновника из Фонда Гейтса, представителя DARPA и ученых, получивших финансирование DARPA. Они добились успеха.

Энтомологическая война?

DARPA уже несколько лет работает над редактированием геномов комаров. В рамках программы “Насекомые-союзники” (Insect Allies) DARPA работает над управлением комарами Aedes Aegypti, используя редактирование генома CRISPR и генный драйв. На эту спорную технологию Министерство обороны США потратило не менее 100 миллионов долларов, в результате чего армия США стала ведущим спонсором и разработчиком генной инженерии.

“Генный драйв – это мощная и опасная новая технология, и потенциальное биологическое оружие может иметь катастрофические последствия для мира, продовольственной безопасности и окружающей среды, особенно при неправильном использовании”, – высказался Джим Томас, соруководитель ETC Group, которая занимается экологической безопасностью. “Тот факт, что развитие генного драйва сейчас, в основном, финансируется и организуется военными США, вызывает тревожные вопросы ко всей этой области”.

Энтомологическая война – это вид биологической войны, в которой используются насекомые как переносчики различных заболеваний. Пентагон, используя исследования DARPA, предположительно проводил втайне подобные энтомологические тесты в Республике Грузия и в России. Можно ли назвать разработку ГМО-комаров, которую DARPA ведет совместно с фондом Гейтса и Oxitec, секретной программой энтомологической войны?

В настоящее время Пентагон имеет засекреченные биолаборатории в 25 странах мира. Они финансируются Агентством по сокращению военной угрозы (DTRA) в рамках военной программы по совместному взаимодействию в области биобезопасности (CBEP) стоимостью 2,1 миллиарда долларов.

Лаборатории находятся в странах бывшего Советского Союза, таких как Грузия и Украина, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке. В одном из их проектов виды москитов Phlebotominae изучались в работе под заголовком “Наблюдения за острыми лихорадочными заболеваниями”, в рамках которой все самки москитов были протестированы для определения уровня их инфицирующей способности.