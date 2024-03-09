Биохакинг: что это, инструменты и методы, как стать биохакером

Эксперт рассказала, как с помощью новых технологий учёные-энтузиасты пытаются повысить продолжительность и качество жизни человека.

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«Стремительное развитие биотехнологий в последние десятилетия привело к появлению феномена биохакерства. Открытия в области генной инженерии, редактирования генома и синтетической биологии сделали возможными эксперименты с живыми организмами за пределами научных лабораторий».

Революционные технологии позволяют быстро и дёшево вносить изменения в ДНК. Это открывает новые горизонты для исследований, но в то же время требует ответственного подхода к использованию этих инструментов.

Именно на этой волне доступности передовых биотехнологий и появилось в начале 2000-х годов движение биохакеров. Эти энтузиасты проводят самостоятельные эксперименты на стыке биологии и техники, рискуя собственной безопасностью и делая науку более доступной и понятной.

Кто такие биохакеры?

Биохакеры — это энтузиасты, которые занимаются экспериментированием с биологическими системами в домашних условиях или в рамках небольших лабораторий, используя доступные технологии и ресурсы. Они могут быть как любителями без специального образования, так и профессиональными учёными в области биологии, биохимии, генетики, биоинформатики, нейронауки.

Их деятельность включает в себя проведение экспериментов, создание новых биологических систем, модификацию организмов, разработку новых технологий и многое другое.

Термин «биохакер» появился в 2008 году, когда молодой исследователь Остин Хекер основал движение DIYbio (Do-It-Yourself biology) для популяризации биологии среди любителей. С тех пор биохакеры объединяются в сообщества по всему миру.

Многие практики биохакинга напоминают правила ЗОЖ: здоровый сон, правильное питание, БАДы, оптимальные физические нагрузки, работа с ментальным здоровьем: медитация, сессии с психотерапевтом и коучем.

Однако биохакеры намного радикальнее зожников. Например, они могут разбивать сон на равные промежутки в течение суток ради дополнительных часов активной жизни. И не беда, что для этого им нужно перестраивать расписание всего дня.

Биохакеры идут на рискованные эксперименты со своим телом и психикой. Они стремятся достичь высокого уровня энергии в течение дня, улучшения концентрации, памяти и множества других показателей организма. Однако в этом процессе возможны побочные эффекты.

Что их вдохновляет?

Мотивации биохакеров самые разнообразные: желание познать биологические процессы, участвовать в исследованиях, развивать новые технологии и методы, а также эффективно использовать своё тело и мозг, быть максимально продуктивными, стать лучшей версией себя и дожить, например, до 180 лет.

Среди биохакеров можно выделить:

любителей-энтузиастов;

профессиональных учёных;

предпринимателей в области биотехнологий.

Каждый из этих типов имеет свои особенности и мотивации, но их объединяют общий интерес к биологии и желание принести пользу обществу через научные исследования и разработки.

Основные черты биохакеров

Они имеют сильную мотивацию экспериментировать и самостоятельно исследовать биологические системы.

Часто имеют неклассическое образование, совмещая знания из разных областей — биологии, химии, инженерии, IT.

Работают в импровизированных лабораториях — гаражах, подвалах, кухнях, потому что официальные лаборатории не всегда доступны.

Делают многое сами, вплоть до создания собственного лабораторного оборудования на базе бытовой электроники и механики.

Открыты для обмена идеями и распространения знаний — ведут блоги, участвуют в конференциях, сотрудничают с коллегами online.

Заинтересованы в децентрализации и демократизации науки, выводе её из закрытых институтов.

Инструменты и методы биохакинга

Биохакеры используют широкий спектр технологий и оборудования для проведения своих экспериментов и исследований. Среди наиболее распространённых можно выделить лабораторное оборудование, такое как микроскопы, центрифуги, термостаты, а также специализированные приборы для анализа ДНК, РНК и белков.

Кроме того, биохакеры часто используют компьютеры и программное обеспечение для анализа данных, моделирования биологических процессов и проектирования новых организмов.

Несмотря на то что некоторое оборудование может быть дорогим и недоступным для широкой публики, существуют также недорогие и самодельные альтернативы, которые позволяют начинающим биохакерам начать свои исследования с минимальными затратами.

Биохакеры используют различные методы для модификации организмов и проведения экспериментов:

Генетическая модификация: изменение генетического материала организма с целью внесения определённых характеристик или свойств. Клеточные культуры: выращивание клеток в контролируемых условиях для изучения их поведения и свойств. ДНК-секвенирование: анализ последовательности нуклеотидов в ДНК для выявления генетических вариаций и исследования генетических особенностей организма. Биоинформатика: использование компьютерных методов для анализа биологических данных, включая секвенирование ДНК, моделирование биологических систем и прогнозирование их поведения.

Эти методы позволяют биохакерам проводить разнообразные исследования в области биологии и биотехнологий, от изучения геномов до создания новых видов организмов.

Этические вопросы и безопасность

Биохакинг вызывает широкие дебаты в обществе и научном сообществе относительно его этических аспектов и последствий. Одним из основных вопросов является безопасность и возможные негативные последствия модификации организмов, особенно когда это делается в домашних условиях без должного контроля и надзора.

Другими важными аспектами являются вопросы конфиденциальности данных, справедливого доступа к биологическим технологиям и потенциального злоупотребления биохакерством во вред окружающей среде и обществу.

Существуют потенциальные риски и опасности, связанные с практикой биохакерства. Это может включать в себя случайные или намеренные освобождения модифицированных организмов в окружающую среду, возникновение новых патогенов или микроорганизмов с повышенной опасностью, а также угрозу конфиденциальности и безопасности данных в связи с распространением биологической информации.

Как стать биохакером?

Многие биохакеры начинали свой путь как самоучки, изучая биологию и биотехнологии из различных онлайн-ресурсов, книг и видеокурсов.

Для тех, кто стремится к серьёзной карьере в биохакинге, рекомендуется получить образование в смежных областях, таких как биология, биоинформатика, генетика или молекулярная биология. Многие университеты и онлайн-платформы предлагают курсы и программы обучения по этим специальностям.

Для начинающих биохакеров существует множество сообществ, онлайн-форумов и ресурсов, где они могут получить поддержку, советы и доступ к необходимым инструментам и оборудованию. Некоторые из них включают в себя биохакерские лаборатории и онлайн-платформы для обмена знаниями и опытом.

Также стоит обратить внимание на профессиональные организации и конференции в области биохакинга, которые предоставляют возможность обмена опытом и обучения.

Примеры успешных проектов и достижений биохакеров

Биохакеры по всему миру внедряют свои идеи и проекты, внося значительный вклад в различные области науки и технологий.

Они принимают активное участие в исследованиях по применению системы CRISPR-Cas9 для редактирования генома. Это позволяет им проводить различные эксперименты, например, модификацию растений для повышения урожайности, создание животных с определёнными генетическими характеристиками и даже исследование лечения генетических заболеваний.

Энтузиасты участвуют в открытых научных исследованиях, включая сбор данных о микробиоме, изучение генетического разнообразия и исследование влияния окружающей среды на здоровье. Эти проекты помогают расширить научное понимание в различных областях биологии и медицины.

Биохакеры — пионеры в разработке новых биотехнологий и методов. Например, они создают дешёвые и доступные лабораторные инструменты, разрабатывают новые методики анализа биологических данных и создают инновационные технологии для диагностики и лечения болезней.

Они активно привлекают внимание к биотехнологиям через образовательные и просветительские проекты. А также создают видеоуроки, онлайн-курсы, лекции и мастер-классы, чтобы поделиться своими знаниями и вдохновить других на исследования в этой области.

Самые известные биохакеры

Джосайя Зейнер

Учёный-биолог по образованию, он основал первую публичную лабораторию для биохакеров — Genspace в Нью-Йорке в 2010 году. Зейнер активно выступает за демократизацию науки и возможность проводить исследования за пределами академических лабораторий.

Зейнер стал первым биохакером, применившим CRISPR-CAS9 — технологию редактирования ДНК внутри клетки — для изменения собственного генома. В 2016 году Зейнер ввёл себе флуоресцентный ген, который заставляет медуз светиться.

Биопсия показала, что в клетках он действительно присутствует. В 2017 году на конференции по биотехнологиям он сделал себе инъекцию CRISPR, чтобы заблокировать ген, отвечающий за выработку белка миостатина, подавляющего рост мышечной ткани.

Я хочу помогать людям генетически менять себя. В будущем люди будут приходить в салон наподобие тату-мастерских, но не для того, чтобы набивать себе татуировки, а для того, чтобы выбрать себе ДНК, позволяющий нарастить мышечную массу, изменить цвет глаз или волос. Думаю, в обозримом будущем благодаря всем этим модификациям человек станет практически новым видом, — говорил Джосайя.

Дэйв Эспри

Предприниматель и писатель, в 2013 году Эспри создал собственный рецепт кофе, вдохновлённый тибетским напитком, и назвал его Bulletproof Coffee. Это кофе с добавлением топлёного масла гхи для тех, кто не переносит молочный белок.

Дэйв вкалывает себе собственные стволовые клетки, ежедневно пьёт около 100 добавок, принимает инфракрасную ванну, использует гипербарическую кислородную камеру, носит специальные линзы для защиты зрения. Не все эксперименты оказались удачными: прочитав как-то про пользу холода для организма, он уснул, обложившись пакетами со льдом и проснулся с обморожениями тела.

Самая амбициозная цель Эспри — дожить до 180 лет. К 2019 году, по словам самого Эспри, он потратил не менее $ 1 млн на «взлом своего организма». Дэйв пишет книги о биохакинге и здоровом питании, самые известные из них: «Биохакинг Мозга», «Меняя правила», «Сверхчеловек».

Предприниматель и главный биохакер Рунета. В 2017 году он опубликовал серию материалов, посвящённых биохакингу, чем вызвал интерес к этой теме в России. К биохакингу его подтолкнуло желание «стать более энергичным, здоровым, счастливым, уверенным, волевым и умным, улучшить настроение и концентрацию, а также продлить свою жизнь».

Сергей разработал собственные принципы биохакинга по шести направлениям: гигиена сна, здоровое питание, оптимальные физические нагрузки, ментальное здоровье, медицинские тесты, добавки и лекарства. Практикует циклическое голодание, высокоинтенсивные интервальные тренировки, постоянные медицинские тесты для поиска «багов» и их исправление при помощи препаратов. В 2017 году Фаге писал, что потратил примерно $ 200 тыс. на исследования и препараты.

Станислав Скакун

Финансист и основатель сервиса Biodata, Станислав считается самым «оцифрованным» российским биохакером. Он создал с помощью специальных гаджетов и тестов непрерывный поток измерений, который позволяет наблюдать за состоянием организма и его реакциями на эксперименты.

Например, для анализа инсулинорезистентности в постоянном режиме отслеживаются девять биомаркеров, которые помогают исследовать, сколько лет осталось до наступления диабета 2-го типа. По мнению Станислава Скакуна, только так можно выявить какие-либо отклонения на ранних стадиях.

Биохакер ежедневно пьет около 30 добавок, включая рецептурные лекарственные препараты. По мнению Станислава, многие инструменты биохакинга несовместимы с концепцией ЗОЖ: