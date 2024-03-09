В России создали новую вакцину от аллергии

В России разработали инновационную вакцину против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Ольга Елисютина в эфире радиостанции "Вести ФМ".

© РИА Новости

Разработка препарата проводилась совместно с Венским медицинским университетом. Уникальная вакцина способна бороться не только с аллергией на березовую пыльцу, но и с перекрестной пищевой аллергией. Курс лечения состоит из трех-пяти инъекций.

Клинические исследования инновационного препарата планируется начать уже в этом году.

Названы самые опасные цветы для аллергиков