Генетики назвали самое древнее животное с половыми хромосомами

Американские ученые из Орегонского университета обнаружили самую старую из известных половых хромосом животных — Z-хромосому осьминога, которая впервые появилась у древнего предка современных головоногих моллюсков около 380 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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«Мы наткнулись, вероятно, на самую старую из известных на сегодня половых хромосом животных. Определение пола у головоногих моллюсков, таких как кальмары и осьминоги, было загадкой — мы нашли первые доказательства того, что гены каким-либо образом задействованы», — отметил соавтор статьи, генетик-эволюционист Эндрю Керн.

У многих животных, включая большинство млекопитающих и некоторых насекомых, половые хромосомы определяют, станет ли особь самцом или самкой.

У людей женщины обычно имеют две половые Х-хромосомы, а мужчины обычно имеют одну Х- и одну Y-половую хромосому.

Но до недавнего времени не знали, как некоторые группы животных определяют пол своих особей. К ним относятся головоногие моллюски — осьминоги, кальмары и наутилусы.

Команда обнаружила Z-хромосомы у некоторых других видов осьминогов и кальмаров, но не у наутилусов.

«Такая закономерность предполагает, что Z-хромосома однажды возникла в линии, которая привела к современным кальмарам и осьминогам — после того, как эта линия отделилась от наутилоидей с твердым панцирем», — отметил Керн.

Это означает, что Z-хромосома впервые появилась между 450 млн и 250 млн лет назад и сохранилась до наших дней, говорит он.

До настоящего времени считалось, что самая старая из известных половых хромосом животных возникла у осетровых рыб около 180 млн лет назад.