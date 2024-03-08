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Доказано: даже если вы пьёте энергетики изредка, они всё равно могут нарушить ваш сон

Энергетические напитки рекламируются как способ повысить умственную и физическую работоспособность человека. Однако в ходе нового исследования выяснилось, что даже если их пить время от времени, они всё равно могут помешать сну.

Даже если вы пьете энергетики изредка, они все равно могут нарушить ваш сон
© Ferra.ru

Учёные недавно обнаружили связь между потреблением энергетических напитков, бессонницей и плохим качеством сна среди молодых людей. Оказалось, что чем чаще люди употребляли энергетики, тем меньше часов они в целом спали и тем более уставшими они себя чувствовали. Также те, кто часто покупал эти напитки, сообщали о большем количестве нарушений сна.

Результаты нового исследования показали, что даже периодическое употребление энергетиков (1−3 раза в месяц) было связано с большим количеством проблем со сном.

© SOLSTOCK / GETTY IMAGES

В рамках новой работы учёные проанализировали данные 53 226 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Эти люди участвовали в исследовании здоровья и благополучия студентов.

Выяснилось, что энергетики были популярнее среди мужчин по сравнению с женщинами (5% против 3% соответственно), но эффект от напитков был одинаковым. В частности, людям нужно было больше времени, чтобы заснуть, они с большей вероятностью просыпались по ночам. В среднем каждую ночь те, кто пил энергетики, спали на 30 минут меньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука