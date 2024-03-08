Даже если вы пьете энергетики изредка, они все равно могут нарушить ваш сон

Энергетические напитки рекламируются как способ повысить умственную и физическую работоспособность человека. Однако в ходе нового исследования выяснилось, что даже если их пить время от времени, они всё равно могут помешать сну.

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Учёные недавно обнаружили связь между потреблением энергетических напитков, бессонницей и плохим качеством сна среди молодых людей. Оказалось, что чем чаще люди употребляли энергетики, тем меньше часов они в целом спали и тем более уставшими они себя чувствовали. Также те, кто часто покупал эти напитки, сообщали о большем количестве нарушений сна.

Результаты нового исследования показали, что даже периодическое употребление энергетиков (1−3 раза в месяц) было связано с большим количеством проблем со сном.

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В рамках новой работы учёные проанализировали данные 53 226 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Эти люди участвовали в исследовании здоровья и благополучия студентов.

Выяснилось, что энергетики были популярнее среди мужчин по сравнению с женщинами (5% против 3% соответственно), но эффект от напитков был одинаковым. В частности, людям нужно было больше времени, чтобы заснуть, они с большей вероятностью просыпались по ночам. В среднем каждую ночь те, кто пил энергетики, спали на 30 минут меньше.

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