Обнаружена связь между витамином А и психическими расстройствами

Группа ученых из Университета Ньюкасла (Newcastle University) обнаружила, что повышенный или пониженный уровень витамина А или ретинола может быть взаимосвязан с изменением нейронных связей в мозге при шизофрении и других расстройствах. Результаты опубликованы в журнале Nature.

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Витамин A — собирательное название близких по химическому строению веществ, в число которых входит ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью. Как отметили авторы исследования, он играет важную роль в дифференцировке, созревании и синаптической функции клеток мозга. Связи между нейронами в мозге, как полагают исследователи, изменяются у людей с шизофренией и другими психическими расстройствами.

Ученые предположили, что это может быть связано с различными уровнями витамина А в организме. В ходе исследования они объединили сводную статистику тысяч отдельных геномов, чтобы выяснить, какие генетические факторы регулируют уровень ретинола в крови, а также его усвоение и транспортировку.

Затем ученые обработали полученную информацию для выявления локусов генома (участников расположения конкретных генов в хромосомах), связанных с поддержанием повышенной концентрации ретинола в организме. В число таких генов вошли GCKR и FOXP2. Кроме того, генетически предсказанная экспрессия мРНК (матричной РНК) MLXIPL в жировой ткани, поджелудочной железе и молочной железе была обратно пропорционально связана с уровнями циркулирующего ретинола.

По мнению авторов исследования, такой подход позволяет выявить более обширное число факторов патогенеза психических расстройств. Ученые предположили, что ретинол может оказывать нейропротекторное действие. Этим объясняется его назначение в качестве потенциального вспомогательного средства к нейролептикам при шизофрении.