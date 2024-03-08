Токсины в нанопластике вызывают инфаркты и инсульты

Обследование провели ученые из американского исследовательского и медицинского центра Кливленда. По данным New England Journal of Medicine (NEJM), пластиковые микрочастицы, попадая в артерии увеличивают вероятность сердечного приступа и/или инсульта.

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Напомним, что источником микропластика размером менее 5 мм являются косметика, одежда, промышленность. В человеческий организм они попадают через дыхательную и пищеварительную системы.

Они также могут проникнуть в организм человека при дыхании, употреблении пищи и напитков.

В ходе исследования удаленных хирургами 257 бляшек в сонных артериях стало ясно, что в пораженных сосудах присутствует микропластик. Это увеличивало риск инсульта в 4 раза.

Да, возможно, что сами по себе микро пластиковые частицы не приводят к инфаркту, но токсины в них однозначно способствуют развитию атеросклероза.

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