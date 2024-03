Ученые создали гидрогель для лечения сердца

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational Science, дает надежду детям с синдромом HLHS, редким, но критическим врожденным пороком сердца. В исследовании изучался потенциал инъекционного гидрогеля для смягчения повреждений правого желудочка сердца у этой категории пациентов.

© Ferra.ru

HLHS встречается менее чем в 4% случаев врожденных пороков сердца, но является причиной ошеломляющего 40% смертей новорожденных, связанных с пороками сердца. Эти дети рождаются с недоразвитым и нефункционирующим левым желудочком, что вынуждает правый желудочек компенсировать нагрузку и перекачивать кровь по всему телу. Эта дополнительная нагрузка со временем приводит к отказу правого желудочка, что часто требует пересадки сердца.

В новом исследовании, проведенном группой специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Диего, Технологического института Джорджии и Университета Эмори, изучалось использование гидрогеля, ранее одобренного Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, у грызунов. Этот гидрогель, уже признанный безопасным для человека в ходе испытаний фазы 1, показал многообещающие результаты.

Правый желудочек, в который был введен гидрогель, продемонстрировал улучшенную функциональность, что позволило ему лучше переносить повышенное давление и объем крови. Лечение также замедлило темпы рубцевания тканей и дезадаптивного роста мышц — обычное следствие повышенной нагрузки на правый желудочек.

Хотя это и не лекарство, исследователи считают, что инъекции гидрогеля могут продлить жизнь пациента и улучшить качество его жизни. Основываясь на этих многообещающих доклинических результатах, Children’s Healthcare of Atlanta вскоре начнет набор участников для клинического испытания эффективности гидрогеля у новорожденных с HLHS.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.