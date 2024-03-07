Стало известно, как растительная пища снижает риск развития диабета и рака

Ученые из университета штата Миннесота в США обнаружили, что способность растительных продуктов снижать риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена содержанием в них клетчатки и особого пигмента - кверцетина. Результаты опубликованы в в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

© Gazeta.ru

Исследование американских ученых представляет собой научный обзор. Такой формат предполагает синтезированную информацию, извлеченную из множества специально отобранных для этой цели первичных документов (научных работ). В настоящем обзоре ученые сосредоточились на анализе полезных свойств растительной пищи.

По словам ученых, фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена содержат нерастворимые пищевые волокна - клетчатку. Она необходима для правильной работы кишечника. Ее дефицит в организме негативно влияет не только на функционирование ЖКТ, но и на иммунную систему.

Запах созревающих фруктов может замедлять рост опухолей

Кроме того, растительные продукты богаты кверцетином, ресвератролом, катехинами, антоцианами, лютеинами, ликопинами и бета-каротином. Некоторые исследования показали, что эти биоактивные вещества могут снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. Мощным защитным действием обладает кверцетин, растительный пигмент, который в большом количестве содержится в ягодах, яблоках и зеленом чае.

Как отмечают ученые, кверцетин улучшает кровоток и защищает клетки организма от окислительного стресса - повреждения особыми формами кислорода под названием свободные радикалы. Свободные радикалы возникают из вредных веществ, которые каждый день поступают в организм вместе с пищей и вдыхаемым воздухом.

Накопление в клетках повреждений, нанесенных свободными радикалами, способствует запуску воспаления, которое может выступать провокатором развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.