Гормоны стресса улучшают мышление у детей

Специалисты из Института психиатрии Макса Планка выяснили, как гормоны стресса влияют на раннее развитие клеток мозга в коре головного мозга плода. Оказывается, существует связь между этими гормонами и изменённой структурой мозга.

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Один из самых известных гормонов стресса - это кортизол. Синтетические формы этого гормона назначают при беременности с высоким риском преждевременных родов, чтобы помочь созреванию лёгких плода.

Для проведения исследования учёные использовали органоиды мозга. Это модели развивающегося мозга, полученные из человеческой кожи или клеток крови и созревающие в чашке Петри.

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Исследователи подробно рассмотрели генетический вариант, который приводит к повышению уровня ZBTB16 в ответ на глюкокортикоиды. Они обнаружили, причинно-следственные связи между изменённой структурой мозга и получением высшего образования в более позднем возрасте. Эта связь была подтверждена и в ходе исследования с участием беременных женщин и их детей.

Многие исследования ранее показывали, что глюкокортикоиды на поздних сроках беременности, в третьем триместре, вызывают неблагоприятные последствия для потомства, включая потерю нейронных связей и повышенный риск психических расстройств в более позднем возрасте. Однако новое исследование продемонстрировало, что те же гормоны, присутствующие на ранних стадиях беременности, могут иметь противоположный эффект.

Учёные выяснили, что глюкокортикоиды на ранних этапах беременности увеличивают количество клеток-предшественников и нейронов. Это связано с такими преимуществами для ребёнка, как повышение когнитивных способностей.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuron.

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