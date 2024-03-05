Ученые создали ИИ, способный предсказывать изменения в клетках организма

Исследователи из Университета Нортвестерн применили искусственный интеллект (ИИ) для прогнозирования изменений в клетках организма. Они разработали уникальный метод, использующий технологии генной секвенировки и компьютерные вычисления. Этот метод позволяет предсказывать комбинации изменений в генах, способные трансформировать тип клеток или восстанавливать больные клетки.

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Спустя 20 лет после завершения проекта по расшифровке человеческого генома, исследователи продвигаются в понимании того, как работают тысячи генов в организме. Используя искусственный интеллект, ученые обучили модель, предсказывающую, как изменения в генах могут воздействовать на поведение клеток.

Этот подход уникален тем, что объединяет две основные стратегии проектирования воздействия на клетки. Вместо традиционного выбора отдельных генов, ученые использовали подход, основанный на том, как гены взаимодействуют друг с другом. Это позволяет предсказывать, как комбинированные изменения в генах могут привести к желаемым изменениям в клетках.

По мнению ученых, их метод можно успешно применять для широкого спектра заболеваний, требующих молекулярных вмешательств.

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