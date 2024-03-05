Научно доказано: образ жизни человека влияет на эффективность лекарств

Изучив образцы печени 116 умерших людей с тяжёлыми психическими расстройствами, учёные обнаружили, что курение, ожирение и употребление алкоголя могут играть решающую роль в эффективности лекарств для конкретного пациента. Статья, посвящённая этой работе, была опубликована в журнале Drug Metabolism and Disposition.

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Исследователи уже давно знают, что нездоровый образ жизни влияет на уровень ферментов в организме. Это значит, что он играет роль и в метаболизме лекарств. Специалисты с кафедры судебной медицины Орхусского университета недавно также выяснили, что из 116 умерших психических больных людей многие были курильщиками, алкоголиками и/или страдали ожирением. Благодаря анализу образцов печени этих людей учёные смогли понять, насколько хорошо люди усваивали лекарства.

Исследование Департамента судебной медицины показало, что у курильщиков в два раза больше определённого фермента, метаболизирующего лекарства (CYP1A2), чем у некурящих. Это значит, что организм этих людей метаболизирует некоторые препараты (например, антипсихотики) быстрее, поэтому такие пациенты подвергаются более высокому риску неправильного лечения.

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Также уровни фермента CYP2E1 у людей, употребляющих алкоголь, были примерно на 30% выше по сравнению с теми, кто не пил. Из-за этого стандартные дозы каких-либо лекарств могут оказывать меньший эффект на них.

В ходе исследования также выяснилось, что люди с очень высоким индексом массы тела производят гораздо меньше (в два раза) фермента CYP3A4, чем люди с нормальным весом. Это может привести к слишком медленному метаболизму лекарств, что повышает риск возникновения побочных эффектов.