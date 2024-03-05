Ученые выяснили, что молодые люди выглядят старше при стрессе

Результаты нового исследования показали, что молодёжь выглядит и чувствует себя старше в стрессовые дни. Но только в тот период, когда им кажется, что они меньше контролируют собственную жизнь.

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Для нового исследования учёные собрали данные у 107 молодых людей в возрасте от 18 до 36 лет (средний возраст участников составлял около 20 лет). Люди проходили сначала базовый опрос, а затем — подробный ежедневный опрос в течение восьми дней подряд.

Основной вывод специалистов заключался в том, что в те дни, когда участники исследования сообщали о более высоком уровне стресса, чем обычно, они также признавались, что выглядят и чувствуют себя старше. Но это было лишь в дни, когда у них было меньше контроля над собственной жизнью, чем обычно.

© Mental Health Science (2024)

При этом уровни стресса и контроля были относительными. То есть человек мог сообщить о довольно низком уровне стресса, но если он был выше, чем обычно у этого человека, то учёные видели изменения.

Все полученные результаты очень важны, поскольку известно, что хронический стресс со временем может иметь неблагоприятные последствия. К тому же люди обычно сообщают об увеличении уровня стресса к 40−50 годам.

Опубликованы все выводы были в журнале Mental Health Science.