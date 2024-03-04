Найден ген, способствующий развитию рака кишечника
Исследователи Массачусетского технологического института США установили, как рак кишечника «прячется» от иммунной системы. В этом оказался задействовал ген Sox17.
Обнаружение и уничтожение клеток с раковыми мутациями – одна из главных функций иммунной системы. Но некоторым злокачественным клеткам на ранней стадии удается избежать уничтожения и развиться в опухоль.
Новое исследование помогло ученым понять, как именно это происходит. Они проанализировали ранние этапы развития рака толстой кишки. Это заболевание обычно возникает в долгоживущих клетках, отвечающих за постоянную регенерацию слизистой оболочки. Такие клетки в течение долгого времени могут накапливать раковые мутации, которые приводят к образованию полипов – предраковых образований.
В ходе исследования ученые вырастили мини-опухоли толстой кишки в лаборатории и затем имплантировали их лабораторным мышам. Результаты показали, что после этого в организме грызунов резко повысилась экспрессия гена SOX17. Этот ген подавлял синтез рецептора, распознающего гамма-интерферон – молекулу, которая является одним из основных средств иммунной системы против раковых клеток.
Без рецепторов гамма-интерферона раковые и предраковые клетки перестали реагировать на сигналы иммунной системы, которые обычно приводят к запрограммированной гибели клеток. Ученые предположили, что открытие может стать основой для разработки новых методов лечения рака кишечника на ранней стадии, сообщает Nature.
Ранее ученые назвали опасность плохого сна. Он может повысить риск развития рака простаты.