Найден ген, способствующий развитию рака кишечника

Исследователи Массачусетского технологического института США установили, как рак кишечника «прячется» от иммунной системы. В этом оказался задействовал ген Sox17.

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Обнаружение и уничтожение клеток с раковыми мутациями – одна из главных функций иммунной системы. Но некоторым злокачественным клеткам на ранней стадии удается избежать уничтожения и развиться в опухоль.

Новое исследование помогло ученым понять, как именно это происходит. Они проанализировали ранние этапы развития рака толстой кишки. Это заболевание обычно возникает в долгоживущих клетках, отвечающих за постоянную регенерацию слизистой оболочки. Такие клетки в течение долгого времени могут накапливать раковые мутации, которые приводят к образованию полипов – предраковых образований.

В ходе исследования ученые вырастили мини-опухоли толстой кишки в лаборатории и затем имплантировали их лабораторным мышам. Результаты показали, что после этого в организме грызунов резко повысилась экспрессия гена SOX17. Этот ген подавлял синтез рецептора, распознающего гамма-интерферон – молекулу, которая является одним из основных средств иммунной системы против раковых клеток.

Без рецепторов гамма-интерферона раковые и предраковые клетки перестали реагировать на сигналы иммунной системы, которые обычно приводят к запрограммированной гибели клеток. Ученые предположили, что открытие может стать основой для разработки новых методов лечения рака кишечника на ранней стадии, сообщает Nature.