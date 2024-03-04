Ученые доказали, что слоны умеют скорбеть

Азиатские слоны оплакивают и хоронят своих мертвых детенышей, выяснили ученые из Индии. Похоронные ритуалы этих животных оказались похожи на человеческие.

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Ученые осмотрели пять захоронений, устроенных слонами на севере региона Бенгалия в 2022-2023 годах. В каждом случае взрослые животные несли тело слоненка за туловище и ноги и затем закапывали ногами вверх. В одном случае стадо громко ревело и трубило, столпившись вокруг тела.

Все слонята умерли не по вине человека. Они страдали от полиорганной недостаточности, которая и стала причиной летального исхода в возрасте одного-трех месяцев.

Исследователи пришли к выводу, что слоны носят хоронить только детенышей, поскольку тела взрослых особей слишком тяжелы для транспортировки. «Могилы» устраивали в оросительных каналах на чайных плантациях, в сотнях метров от ближайших населенных пунктов.

Слоны – социальные животные. Однако их похоронные ритуалы оставались неизученными. Ученые кратко описали подобное поведение у африканских слонов, тогда как азиатские оказались вне их поля зрения.

Новое исследование помогло лучше понять поведение гигантских животных. Ученые обнаружили, что разные стада вели себя в данной ситуации примерно одинаково – они покидали место захоронения в течение 40 минут после закапывания тела и затем избегали появляться в этом районе.