Ученые выяснили, как «выжать» из яблок максимум пользы
Ученые выяснили, как выжать из яблок еще больше питательных веществ в прямом смысле этого слова. Оказалось, что сок может стать гораздо полезнее для здоровья, если производить его особым способом. Новый метод позволяет сохранить в четыре раза больше полифенолов — натуральных растительных соединений – антиоксидантов.
Получить более полезный яблочный сок исследователям удалось благодаря использованию спирального фильтр-пресса, который удаляет кислород. Ученые утверждают, что благодаря исключению кислорода из процесса производства сока удается сохранить максимум пользы.
«Потери питательных веществ обычно происходят из-за присутствия кислорода, который быстро разрушает некоторые питательные вещества в яблочном соке, такие как флаван-3-олы или витамин С», — объяснил ведущий автор исследования Стефан Дуслинг в беседе с журналом Research International.
Предыдущие исследования показали, что флаван-3-олы могут помочь улучшить кровяное давление, концентрацию холестерина и уровень сахара в крови.