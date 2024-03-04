Ученые выяснили, как «выжать» из яблок максимум пользы

Ученые выяснили, как выжать из яблок еще больше питательных веществ в прямом смысле этого слова. Оказалось, что сок может стать гораздо полезнее для здоровья, если производить его особым способом. Новый метод позволяет сохранить в четыре раза больше полифенолов — натуральных растительных соединений – антиоксидантов.