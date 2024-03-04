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Ученые выяснили, как «выжать» из яблок максимум пользы

Ученые выяснили, как выжать из яблок еще больше питательных веществ в прямом смысле этого слова. Оказалось, что сок может стать гораздо полезнее для здоровья, если производить его особым способом. Новый метод позволяет сохранить в четыре раза больше полифенолов — натуральных растительных соединений – антиоксидантов.

Ученые выяснили, как «выжать» из яблок максимум пользы
© Super.ru

Получить более полезный яблочный сок исследователям удалось благодаря использованию спирального фильтр-пресса, который удаляет кислород. Ученые утверждают, что благодаря исключению кислорода из процесса производства сока удается сохранить максимум пользы.

«Потери питательных веществ обычно происходят из-за присутствия кислорода, который быстро разрушает некоторые питательные вещества в яблочном соке, такие как флаван-3-олы или витамин С», — объяснил ведущий автор исследования Стефан Дуслинг в беседе с журналом Research International.

Предыдущие исследования показали, что флаван-3-олы могут помочь улучшить кровяное давление, концентрацию холестерина и уровень сахара в крови.

Наука