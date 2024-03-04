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Российские ученые изобрели саморассасывающуюся биопленку, которая может заменить бинты

Российские учёные изобрели саморассасывающуюся биоплёнку, которая может заменить бинты и пластыри. Об этом, ссылаясь на заведующую кафедрой микробиологии и вирусологии Кировского государственного медицинского университета Екатерину Колеватых, пишет ТАСС.

Российские ученые изобрели саморассасывающуюся биопленку, которая может заменить бинты
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В основе изобретения – лактобактерии, которые обладают множеством полезных свойств и высокой живучестью. Плёнку фиксируют на ране, она снимает воспаление, останавливает кровь и борется с бактериями. Продукт готов к производству в разных видах: плёнка, пластырь, порошок, гранулы. В университете уже направили документы на получение патента, чтобы поставить выпуск препарата на поток.

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