Ученые выяснили, что люди с негативным взглядом на жизнь склонены к прокрастинации

Ученые выяснили, кто больше всего склонен к пространицации – привычке откладывать дела на потом. Как оказалось, эта черта свойственная людям с негативной установкой на жизнь.

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Так, психологи из Университета штата Огайо сообщили в PID, что ключевую роль в прокрастинации играет механизм психики, который известен как «предвзятость оценки валентности». Последняя в свою очередь связана с мотивацией. Она отвечает за способность человека адаптироваться к новым обстоятельствам, опираясь на положительные или отрицательные установки.

Исследования показали, что люди с негативными установками чаще откладывают дела на потом, хотя в этом нет особой нужды.