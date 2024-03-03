Live Science: приложения для знакомств могут вызывать привыкание

Приложения для знакомств могут вызывать привыкание, потому что они активируют дофаминовую систему вознаграждения в человеческом мозге. Об этом изданию Live Science рассказал профессор психологии Калифорнийского государственного университета Ларри Розен.

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Приложения для онлайн-знакомств помогают людям находить единомышленников в творчестве, бизнесе и развлечениях, а также предоставляют возможность начать общение с потенциальными партнерами для романтических отношений и брака.

Психолог объяснил, что когда в таких приложениях происходит "мэтч" - совпадение двоих людей в симпатии или интересах, в мозг выбрасывается большое количество дофамина. Это вещество называют гормоном счастья из-за его получения в момент получения субъективно приятного опыта. По мнению Розен, такой прилив дофамина вызывает кратковременную вспышку радости. Вследствие такого эффекта многие люди стремятся проводить в приложениях больше времени для получения "мэтчей".

Стремление повысить уровень дофамина с помощью приложений для знакомств, однако, не совсем аналогично физической зависимости от наркотиков. Прекращение их использования не так физически разрушительно, как, например, отказ от алкоголя или героина. Но в некотором смысле лежащая в основе биохимия схожа. Некоторые люди могут потерять контроль над временем, проводимом в приложениях, а невозможность немедленно ответить на входящие сообщения способна усилить тревогу.