Улучшает работу органов: ученые рассказали о пользе семидневного голодания

Международная группа ученых провела исследование, которое было призвано выяснить, как на молекулярном уровне на организм человека влияет семидневное голодание. В эксперименте было задействовано 12 добровольцев без каких-либо отклонений состояния здоровья.

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На протяжении недели они питались исключительно питьевой водой. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что польза от этой кардинальной диеты заметна уже на третьи сутки.

Британский профессор Клаудия Лангенберг подчеркнула, что голодовка не только приводит к сжиганию жировой прослойки, но и улучшает функционирование органов и повышает метаболизм.