Акушер-гинеколог рассказал о пользе секса во время беременности

Нижегородский акушер-гинеколог из родильного дома №1 рассказал о пользе секса во время беременности. Экспертным комментарием Игоря Кондюрова в Telegram-канале поделился представитель пресс-службы ННГУ им. Лобачевского Алексей Никонов.

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«Во время беременности и оргазмы ярче из-за усиленного кровотока в половых органах и активной выработки гормонов. «Золотым временем» для секса врач называет второй триместр», — написано в Telegram.

Вопреки всеобщим заблуждениям, половой акт не может навредить плоду — ребенок защищен передней брюшной стенкой, мышцами матки, амниотической жидкостью, слизью цервикального канала. Более того, ближе к родам полезен незащищенный секс.

«На фоне оргазма вырабатывается гормон окситоцин, а сперма содержит простагландины. Оба вещества способствуют созреванию шейки матки», — подчеркнул медик.