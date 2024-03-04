Болезнь Альцгеймера можно обнаружить за 20 лет до потери памяти по простому признаку

Учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили один признак, который может предупреждать о развитии болезни Альцгеймера за 20 лет до потери памяти. Исследование опубликовано в Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

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В рамках эксперимента авторы попросили 100 человек перемещаться в среде виртуальной реальности с помощью VR-гарнитур. Все участники в возрасте от 43 до 66 лет были в зоне риска по болезни Альцгеймера. Это было связано с семейным анамнезом, наличием гена APOE-4, связанного с заболеванием, или факторами образа жизни, такими как низкий уровень физической активности. Однако в момент самого исследования ни у одного из них не было никаких признаков болезни Альцгеймера и они были примерно на 25 лет моложе предполагаемого возраста начала деменции.

Выяснилось, что люди с более высоким риском развития заболевания с трудом справляются с задачей VR-навигации. Между тем у них не было проблем с другими когнитивными тестами — это позволяет предположить, что плохая ориентация в пространстве может развиться за годы или десятилетия до появления других симптомов.