Эксперт назвал самые "пьющие" профессии

Доктор Ильдар Халитов выделил пять профессий, где потребление алкоголя среди работников наиболее высоко. Также он отметил, что почти 85% населения пьют алкоголь и более половины делают это еженедельно.

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Исходя из исследований, самыми пьющими профессиями являются работники строительной сферы и ЖКХ. Это связано с тем, что они постоянно физически трудятся и находятся в стрессе, а алкоголь самый простой способ расслабиться.

Также среди любителей выпить находятся и учителя, работа которых тоже связана с постоянным стрессом. В этот же список попали артисты и музыканты, чья работа сопровождается душевным напряжением и эмоциональным стрессом.