Правда ли, что кожа человека выделяет феромоны для привлечения сексуальных партнеров

В далеком 1971 году лауреат Нобелевской премии по химии Лайнус Полинг насчитал в дыхании 250 различных газообразных химических веществ — летучих органических соединений (ЛОС). Со времени этого открытия ученые обнаружили в выдыхаемом воздухе еще сотни ЛОС и не только. По некоторым из них можно диагностировать болезни, и технология, вероятно, еще будет развиваться. Но с феромонами все не так однозначно!

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«В животном мире есть веские доказательства того, что ЛОС могут действовать как афродизиаки. Например, у мышей есть микробы, которые вырабатывают особенно вонючее соединение под названием триметиламин, которое позволяет мышам определять вид потенциального партнера. У свиней и слонов тоже есть сексуальные феромоны», — объяснила в беседе с порталом Verywell Health Аойфе Моррин, доцент кафедры аналитической химии из Дублина.

Возможно, что люди также выделяют особый аромат для привлечения идеального партнера. Однако доказательства наличия феромонов у человека пока что в лучшем случае противоречивы. Одна из теорий предполагает, что они были утрачены около 23 миллионов лет назад, когда приматы стали полагаться на свое развитое полноцветное зрение.