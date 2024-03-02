Правда ли, что кожа человека выделяет феромоны для привлечения сексуальных партнеров
В далеком 1971 году лауреат Нобелевской премии по химии Лайнус Полинг насчитал в дыхании 250 различных газообразных химических веществ — летучих органических соединений (ЛОС). Со времени этого открытия ученые обнаружили в выдыхаемом воздухе еще сотни ЛОС и не только. По некоторым из них можно диагностировать болезни, и технология, вероятно, еще будет развиваться. Но с феромонами все не так однозначно!
«В животном мире есть веские доказательства того, что ЛОС могут действовать как афродизиаки. Например, у мышей есть микробы, которые вырабатывают особенно вонючее соединение под названием триметиламин, которое позволяет мышам определять вид потенциального партнера. У свиней и слонов тоже есть сексуальные феромоны», — объяснила в беседе с порталом Verywell Health Аойфе Моррин, доцент кафедры аналитической химии из Дублина.
Возможно, что люди также выделяют особый аромат для привлечения идеального партнера. Однако доказательства наличия феромонов у человека пока что в лучшем случае противоречивы. Одна из теорий предполагает, что они были утрачены около 23 миллионов лет назад, когда приматы стали полагаться на свое развитое полноцветное зрение.
Однако, независимо от того, существуют ли человеческие феромоны, ученые не сомневаются, что набор летучих органических соединений, выделяемых кожей, зависит от возраста, рациона, физической формы, уровня стресса и даже фертильности. Возможно, человеческие феромоны — не особое любовное зелье, а всего лишь информация о состоянии здоровья, которую «транслирует» запах нашего тела.