Ученые выяснили, как можно предотвратить умственную усталость

Вы когда-нибудь чувствовали себя рассеянным и утомлённым после выполнения сложной интеллектуальной рабочей задачи? Уже более века психологи пытаются определить, схожа ли умственная усталость с физической или она обусловлена другими процессами.

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Некоторые учёные считают, что умственные усилия истощают запас энергии – точно так же, как физическое напряжение утомляет мышцы. Мозг потребляет энергию в виде глюкозы, которая может иссякнуть. Другие специалисты рассматривают умственную усталость скорее как психологический феномен.

Новое исследование команды учёных показало, что умственная усталость — это в значительной степени психологический феномен. Но на него можно повлиять, поставив перед собой правильные цели.

Эксперты решили выяснить, может ли постановка целей улучшить умственную концентрацию, и провели три эксперимента, чтобы это проверить.

В рамках первого эксперимента учёные показали 108 студентам бакалавриата Орегонского университета экран с четырьмя пустыми белыми квадратами на сером фоне. Каждые одну-три секунды в одном из четырех квадратов появлялся знак «X». Их задачей было как можно быстрее указать, где появился этот символ. После каждого ответа участник получал отзывы об их точности и скорости, например: «Верно! Время реакции = 400 миллисекунд».

Периодически в течение 26-минутного теста специалисты также просили участников оценить собственное психическое состояние как сосредоточенность на задаче, отвлечение или блуждание мыслей.

Далее учёные сказали половине участников поддерживать время реакции на уровне менее 400 миллисекунд, сохраняя при этом максимальную точность. У другой половины задачи оставались теми же.

Результаты получились неоднозначными. Те, перед кем была поставлена цель, не реагировали медленно, но наличие целей не увеличивало их максимальную скорость.

В ходе второго эксперимента учёные случайным образом назначили цель половине из 112 новых участников и не поставили её другой половине. На этот раз по ходу эксперимента увеличивалась сложность цели с 450 миллисекунд времени реакции до 400 миллисекунд, а затем до 350 миллисекунд к последнему блоку. Постановка этих более сложных и долгосрочных целей оказала огромное влияние на производительность.

По сравнению с участниками, которым в первом эксперименте ставили цель, добровольцы из второго эксперимента, которым давались всё более сложные цели, имели более быстрое время реакции - в среднем на 45 миллисекунд больше. Также они сообщили о меньшем количестве случаев блуждания ума и не показали замедления времени реакции на протяжении всего эксперимента. Другими словами, у них не было умственной усталости вообще.

Получается, что для того чтобы не уставать умственно, нужно просто ставить перед собой всё более сложные цели.