Одиночество повышает риск деменции и старческой астении у пожилых

Ученые из Амстердамского центра общественного здравоохранения и университета Глазго обнаружили, что одиночество может стать причиной развития депрессии, деменции и старческой астении у пожилых. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Научная работа представляет собой мета-анализ предыдущих исследований на тему влияния одиночества на здоровье человека. В совокупности ученые проанализировали более 130 исследований. Результаты показали, что отсутствие регулярного общения приводит к усилению физической немощи (астении) у пожилых людей. Вероятнее всего, это связано с отсутствием необходимости применять усилия для посещения каких-либо мероприятий и встреч с друзьями и близкими.

Мышечная слабость и неспособность выдерживать физические нагрузки также может повысить риск падений у пожилых. Отмечается, что в некоторых случаях физическая хрупкость может привести к потере социальных контактов из-за снижения мобильности.

Ученые также обнаружили, что одинокие пожилые люди в большей степени подвержены риску развития деменции и депрессии. Это может быть связано с хронически повышенным уровнем воспаления в организме вследствие отсутствия даже минимальных физических нагрузок и постоянного пребывания в сидячем положении.