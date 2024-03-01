Содержащиеся в растительной еде флавонолы продлевают жизнь

Китайские ученые доказали, что флавонолы, содержащиеся в ряде продуктов, снижают смертность. Исследователи считают, что эти составляющие, называемые компонентами бессмертия, снижают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также развитие болезни Альцгеймера. Результаты исследования приводит «Общественная служба новостей».

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Специалисты установили, что флавонолы, содержащиеся в растительной пище и обладающие противоопухолевыми, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, значительно снижают вероятность преждевременной смерти.

Более частое употребление флавонолов снижает общую смертность на 36%, смертность от рака – на 55%, а от сердечно-сосудистых заболеваний – на 33%. Упомянутые вещества содержат в себе многие фрукты и овощи, включая капусту, репчатый лук, яблоки, цитрусовые, помидоры, болгарский перец, салаты, виноград и ягоды, особенно красные и темные.