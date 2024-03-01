Тренировки усиливают эффект препаратов для похудения

Ученые из Копенгагенского университета в Дании выяснили, что соблюдение структурированного режима физических нагрузок позволяет усилить эффект препаратов для похудения и способствует поддержанию достигнутого веса после их отмены.

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Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine. В исследовании датских ученых приняли участие четыре группы испытуемых, страдающих ожирением, в возрасте 18-65 лет. Участники из первой группы получали плацебо, из второй - препарат для похудения под названием Саксенда, третьей группе было предложено заниматься физическими упражнениями.

Четвертая группа придерживалась комплексного подхода, включающего в себя физнагрузки в комбинации с применением препарата. Отмечается, что все участники исследования соблюдали низкокалорийную диету. Саксенда относится к классу препаратов-агонистов рецепторов ГПП-1, которые в настоящее время широко используются для лечения диабета и ожирения.

Такие лекарства имитируют действие гормона под названием ГПП-1, который вырабатывается в организме при попадании пищи в желудок, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Действие агонистов рецепторов ГПП-1 приводит к снижению чувства голода и замедлению пищеварения. Результаты показали, что агонисты рецептора способствовали большей потере веса у участников второй группы по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо, после 68 и 78 недель лечения соответственно.

Тем не менее, добровольцы, которым было назначено комбинированное лечение ожирения, продемонстрировали большую сохранность достигнутого веса в течение года после завершения курса терапии.