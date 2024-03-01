Ученые раскрыли очистку мозга от отходов во время сна

Уже много лет ученые знают, что сон крайне важен для различных функций организма, таких как консолидация памяти и физическое восстановление. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на еще одну важнейшую функцию сна: очистку мозга от отходов.

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Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили, что во время сна клетки мозга генерируют ритмичные электрические волны, которые действуют как миниатюрные насосы. Эти синхронизированные волны прогоняют спинномозговую жидкость (СМЖ) через плотные ткани мозга, вымывая из него такие отходы, как побочные продукты метаболизма и «нежелательные белки».

Накопление отходов в мозге связано с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Данное исследование предполагает, что эффективный сон играет жизненно важную роль в предотвращении такого накопления отходов. Ведущий автор, доктор Ли-Фенг Цзян-Си, подчеркивает потенциал для будущих методов лечения:

«Если мы сможем развить этот процесс, есть возможность отсрочить или даже предотвратить неврологические заболевания».