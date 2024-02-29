Ученые обнаружили ключевые различия между мужским и женским мозгом

Учёные обнаружили ключевые различия между мужским и женским мозгом
Мозг мужчин и женщин работает по-разному. К такому выводу пришли учёные из Стэнфордского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Вопрос о том, действительно ли мужской и женский мозг устроены по-разному, оставался спорным на протяжении десятилетий. Многие учёные утверждают, что природа, а не наша биология, формирует то, как мы думаем и чувствуем. И до сих пор не было никаких доказательств того, что мозг у мужчин и женщин функционирует по-разному.
Эксперты обнаружили, что из-за различий в работе мозга мужчины лучше водят автомобиль — у них лучше пространственная навигация. Они смешнее и импульсивнее женщин.
Между тем женщины превосходят мужчин в чтении и письме. У них хорошая долговременная память и им легче даётся изучение иностранных языков.