Ученые выяснили, действительно ли изменения погоды могут вызвать боль в мышцах и суставах

Существует широко распространённое мнение, что изменения погоды могут усилить боль в спине, коленях или бёдрах. Действительно ли это так, выяснили учёные Сиднейского университета. С их работой можно ознакомиться в журнале Seminars in Arthritis and Rheumatism.

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Исследование показало, что изменения температуры воздуха, относительной влажности, барометрического давления, наличие осадков не увеличивают риск возникновения ревматоидного артрита, болей в коленях или пояснице. Таким образом, учёные опровергают широко распространённый медицинский миф.