Ученые выяснили, действительно ли изменения погоды могут вызвать боль в мышцах и суставах

Учёные выяснили, действительно ли изменения погоды могут вызвать боль в мышцах и суставах
Существует широко распространённое мнение, что изменения погоды могут усилить боль в спине, коленях или бёдрах. Действительно ли это так, выяснили учёные Сиднейского университета. С их работой можно ознакомиться в журнале Seminars in Arthritis and Rheumatism.
Исследование показало, что изменения температуры воздуха, относительной влажности, барометрического давления, наличие осадков не увеличивают риск возникновения ревматоидного артрита, болей в коленях или пояснице. Таким образом, учёные опровергают широко распространённый медицинский миф.
Однако команда обнаружила, что у людей с подагрой погода может оказать влияние на выраженность симптомов. В частности, сочетание высоких температур и низкой влажности связано с увеличением болевых проявлений, покраснением и отёчностью суставов.