Ученые изучили гены, из-за которых не растет мозг

Исследователи из Института Уолтера и Элизы Холл (WEHI) совершили значительный прорыв в понимании микроцефалии — неизлечимого нарушения нейроразвития, поражающего новорожденных и младенцев. Их исследование, опубликованное в журнале eLife, показывает, как мутации в гене под названием Trabid могут привести к аномальному развитию мозга, прокладывая путь для потенциальных будущих методов лечения.

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Это исследование — первое, окончательно доказывающее критическую роль Trabid в развитии здоровых нейронов. Нейроны, фундаментальные строительные блоки нервной системы, нуждаются в правильном управлении во время своего развития для обеспечения нормальной работы мозга и поведения. Исследование WEHI показало, что Trabid играет жизненно важную роль в этом процессе, обеспечивая правильное расположение нейронов в развивающемся мозге.

Полученные результаты открывают огромные перспективы для диагностики и лечения микроцефалии и, возможно, других нарушений нейроразвития. Исследовательская группа считает, что Trabid может стать потенциальной терапевтической мишенью, дающей надежду на замедление или даже предотвращение развития микроцефалии. Кроме того, выявление дефектов в Trabid или связанных с ним белках может открыть путь к ранней диагностике, позволяя принимать возможные меры до проявления симптомов.