Nature: стимуляция гамма-ритма светом и звуком улучшила очищение мозга мышей

В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что особое мерцание света одновременно со звуковой стимуляцией может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера у людей и мышей. В новом исследовании они обнаружили, что это происходит благодаря очистке мозга животных от белка бета-амилоида, который связан с симптомами деменции. При этом важно, чтобы стимуляция происходила на частоте гамма-ритма мозга (40 Гц).

Процедура приводила к увеличению диаметра лимфатических сосудов, усилению пульсации окружающих их кровеносных сосудов и выведению бета-амилоида из мозга животных. Как оказалось, это было связано с повышенной активностью водных каналов аквапорина 4 (AQP4) в нейронах. AQP4 относятся к группе белков, отвечающих за транспорт воды в клетку и из нее. Их роль подтвердил эксперимент: когда ученые блокировали работу APQ4 с помощью особого вещества, гамма-стимуляция не улучшала очищение мозга мышей. Также ученые показали, что увеличение выработки пептида VIP отвечало за усиление пульсации кровеносных сосудов.