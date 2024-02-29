Специалисты научили собак распознавать болезнь Паркинсона с точностью до 90%

В США собак учат распознавать болезнь Паркинсона по запаху. В исследовании участвовали 23 домашние собаки 16 различных пород.

© runews24.ru

Их тренировали на запахах, которые исходят от людей с Паркинсоном. Они содержатся в кожном сале больного человека. В общей сложности собаки прошли 200 занятий в период с 2021 по 2022 год.

В результате эксперимент показал, что собака чувствует больного Парскинсоном с вероятностью 89%.

При этом образцы от здоровых участников в 89% случаев они игнорируют.

Помимо этого, десять питомцев смогли достичь чувствительности, превышающей 90 процентов.

Правда, пока ученые не могут понять, какие именно соединения в кожном сале выявляют собаки, распознающие недуг.