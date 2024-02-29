Специалисты научили собак распознавать болезнь Паркинсона с точностью до 90%
В США собак учат распознавать болезнь Паркинсона по запаху. В исследовании участвовали 23 домашние собаки 16 различных пород.
Их тренировали на запахах, которые исходят от людей с Паркинсоном. Они содержатся в кожном сале больного человека. В общей сложности собаки прошли 200 занятий в период с 2021 по 2022 год.
В результате эксперимент показал, что собака чувствует больного Парскинсоном с вероятностью 89%.
При этом образцы от здоровых участников в 89% случаев они игнорируют.
Помимо этого, десять питомцев смогли достичь чувствительности, превышающей 90 процентов.
Правда, пока ученые не могут понять, какие именно соединения в кожном сале выявляют собаки, распознающие недуг.
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