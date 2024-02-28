Найдены клетки, из которых развивается рак легких

Американские ученые выяснили, что в легких задолго до появления первых признаков рака можно найти переходные альвеолоциты, содержащие мутации в онкогене KRAS. Результаты исследования помогут диагностировать рак легких на самых ранних стадиях, а также позволят подобрать наиболее эффективное лечение. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Стенки легочных альвиол выстилают специальные эпителиальные клетки — альвеолоциты. Выделяют несколько типов альвеолоцитов. Преобладают альвеолоциты I типа, которые в основном принимают участие в газообмене в легких. Альвеолоцитов II типа меньше, и по большей части они обеспечивают поддержку в этом процессе. Но в случае повреждения ткани легких альвеолоциты II типа могут превратиться в I тип, чтобы заменить поврежденные клетки.

Американские ученые составили атлас клеток легкого. В него входит 250 тысяч нормальных и раковых клеток легочного эпителия. При анализе этого атласа ученые обнаружили, что у альвеолоцитов II типа может быть две судьбы. Они либо превращаются в альвеолоциты I типа, либо дают начало опухоли — аденокарциноме легкого. Они могут образовывать переходные клетки, которые присутствуют и в нормальных тканях, и в окружении опухоли, и задолго до развития опухоли. Особенностью таких переходных клеток стали мутацим в гене KRAS, который является онкогеном. При этом такие мутации не встречались ни в каких других клеток, кроме опухолей, позднее развивавшихся у тех же пациентов.

Чтобы подтвердить тот факт, что переходные альвеолоциты дают начало аденокарциноме легкого, ученые провели эксперимент, в котором животное заставляли вдыхать табачный дым. Он является карциногеном и вызывает повреждения в легких. В результате у животной модели действительно появились переходные клетки еще до развития любых признаков рака. Эти клетки присутствовали в легких и через 6-7 месяцев после вдыхания табачного дыма. При этом у переходных клеток также были мутации в гене KRAS.