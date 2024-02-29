Нецензурная брань и мрачные шутки помогают бороться с сонливостью

Американские психологи из Оклахомского университета выяснили, что привычка ругаться матом и отпускать самоуничижительные шутки может быть связана с плохим качеством сна. Исследование опубликовано в научном журнале Current Psychology (CurPsy). По словам ученых, и мрачный юмор, и непечатная брань помогают взбудоражить психику ради борьбы с усталостью.

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Исследовательская группа собрала данные из выборки из 309 студентов бакалавриата, обучающихся на курсах психологии и речевой коммуникации. Участники выполнили серию тестов для определения их предпочтений в юморе и ругательствах. Частота использования нецензурной лексики измерялась с помощью механизма самоотчета, где добровольцы указывали, как часто они выражались с помощью 20 распространенных английских ругательств в диапазоне от "никогда" до "очень часто" по шестибалльной шкале.

Также студенты прошли оценку качества сна. Одним из ключевых открытий стала значительная корреляция между плохим качеством сна и более частым использованием самоуничижительного юмора, то есть, шуток, в которых человек высмеивает сам себя. Кроме того, исследование выявило заметную связь между качеством сна и частотой использования ругательств. Было также обнаружено, что участники, которые сообщили о большем количестве проблем со сном, чаще использовали ругательства. Эта взаимосвязь была очевидна для обоих показателей качества сна, что указывает на постоянную закономерность в различных аспектах оценки сна.