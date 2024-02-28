Подтверждена связь между пестицидами и болезнью Паркинсона

Доля людей с болезнью Паркинсона заметно выше в регионах, где активно используют некоторые химикаты для борьбы с насекомыми-вредителями и сорными растениями, сообщает Американская академия неврологии (США).

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В исследовании учитывались, с одной стороны, данные 21,5 миллиона жителей США, имеющиеся в собранной в 2009 году базе данных. С другой стороны — статистика, касающаяся объемов использования 65 пестицидов.

«Мы сравнили уровень заболеваемости болезнью Паркинсона в разных частях Соединенных штатах с региональными уровнями использования пестицидов и гербицидов. Наши методы позволили нам определить районы, где существовала связь между большинством пестицидов и болезнью Паркинсона, а затем определить, где эта связь была наиболее сильной, чтобы мы могли исследовать конкретные пестициды», — говорит Бриттани Кржижановски из Неврологического института Барроу (США).

В итоге были выявлены 14 веществ, которые активно применяются в тех же штатах в центральной и южной части США, где число людей с болезнью Паркинсона выше среднего. Ученые перепроверили данные, включив в расчеты другие переменные: загрязнение воздуха и прочие факторы, которые теоретически могут влиять на число пациентов с этим диагнозом. Однако, зависимость по-прежнему четко прослеживалась.

Наиболее сильная связь установлена между заболеваемостью и веществами симазин, атразин и линдан (причем использование последнего серьезно ограничено во всем мире после 2009 года, два других разрешены не во всех странах).

Риск болезни Паркинсона у людей, живущих в районах с наиболее активным использованием гербицида симазина, был на 36% больше, чем в местах, где оно минимизировано. В регионах с активным применением гербицида атразина риск был выше на 31%, из-за инсектицида линдана он вырастал на 25%. То есть, соответственно, возникало 411 случаев на 100 000 жителей вместо 380, 475 вместо 398 и 386 вместо 349.