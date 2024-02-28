Плохая вентиляция в операционной может способствовать распространению COVID-19
В ходе исследования, проведенного инженерами из NYU Abu Dhabi, было установлено, что применяемые в хирургических операционных системы вентиляции могут способствовать распространению аэрозольных частиц с патогенами, повышая таким образом вероятность заражения медицинского персонала вирусными и бактериальными инфекциями, в том числе COVID-19. Используя современные методы вычислительного моделирования и экспериментальные исследования, группа ученых выявила ключевые слабые места в действующих системах и предложила инновационный подход к вентиляции, который может обеспечить большую безопасность как для пациентов, так и для врачей, пишет Центральная Служба Новостей.
В контексте пандемии, когда безопасность медицинских процедур особенно актуальна, такие исследования приобретают критическое значение. Существующие системы, задуманные для предотвращения заражения пациентов, как выяснилось, могут способствовать обратному эффекту, увеличивая риск заражения для медицинских работников.
Сотрудничество с Cleveland Clinic Abu Dhabi позволило команде под руководством Мохаммада Касаимеха исследовать потоки воздуха в реальных условиях и разработать новую систему вентиляции, способную адаптироваться к различным сценариям во время хирургических вмешательств. Основываясь на данных моделирования и экспериментальной проверке, было предложено решение, которое учитывает специфику распространения аэрозолей в операционной и минимизирует риск передачи инфекций.