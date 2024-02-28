Плохая вентиляция в операционной может способствовать распространению COVID-19

В ходе исследования, проведенного инженерами из NYU Abu Dhabi, было установлено, что применяемые в хирургических операционных системы вентиляции могут способствовать распространению аэрозольных частиц с патогенами, повышая таким образом вероятность заражения медицинского персонала вирусными и бактериальными инфекциями, в том числе COVID-19. Используя современные методы вычислительного моделирования и экспериментальные исследования, группа ученых выявила ключевые слабые места в действующих системах и предложила инновационный подход к вентиляции, который может обеспечить большую безопасность как для пациентов, так и для врачей, пишет Центральная Служба Новостей.