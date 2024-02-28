Назван идеальный размер пениса с точки зрения женщин

Ученые из университета Кента, Великобритания, изучили более двух сотен секс-игрушек, чтобы понять эротические предпочтения женщин и вычислить идеальный с их точки зрения размер пениса для проникновения. Выводы были опубликованы в журнале Sex Research.

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В ходе исследования ученые изучили размер, материал, цену и отзывы на 265 фаллоимитаторов и вибраторов и пришли к выводу, что для женщин при проникающем сексе размер не имеет приоритетного значения. Наиболее популярными секс-игрушками они назвали фаллоимитаторы и вибраторы, толщина которых составила 12,85 сантиметра. Это лишь немного больше обхвата среднестатистического пениса — 11,7 сантиметра, подчеркнули ученые.

При этом исследователи отметили, что средняя длина купленных секс-игрушек превышала среднюю длину пениса — 18 сантиметров против 13,1 сантиметра. Однако ученые заявили, что длина не была решающим фактором для прогнозирования популярности той или иной игрушки.

Кроме того, авторы исследования отметили, что женщины обычно выбирали игрушки, предназначенные для вагинального проникновения, но при этом не являющиеся абсолютной копией полового члена.

«Вопреки нашим ожиданиям, мы не заметили, что продукты с реалистичными характеристиками пользовались большей популярностью, за исключением прожилковой текстуры», — говорится в статье.