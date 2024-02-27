Китайские ученые выяснили, чем грозит зависимость от смартфона

Зависимость от современных гаджетов и социальных сетей способна усиливать чувство одиночества, снижать благополучие и качество жизни. К такому выводу пришли авторы одного исследования, опросив студентов из 16 китайских университетов.

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Ученые обратили внимание на негативные последствия чрезмерного использования смартфона и проанализировали, как с такой привычкой коррелирует чувство одиночества и общий уровень благополучия. Несмотря на то, что люди могут часто пользоваться телефонами и социальными сетями для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, в длительной перспективе зависимость от смартфонов лишь ослабляет живое общение.

Как сообщает Planet Today, исследователи выявили связь между зависимостью от смартфона и благополучием. Стоит отметить, что хорошее самочувствие зачастую обеспечивало низкий уровень депрессии и тревоги, способствовало достижению лучших результатов в учебе и других сферах.

Подробные результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.