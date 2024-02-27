Ученые нашли связь между наследственной слепотой и кишечными бактериями

Ученые обнаружили связь между наследственной потерей зрения и микробами, обитающими в кишечнике. Как оказалась, они связаны геном CRB1, который отвечает за целостность нижних отделов желудочно-кишечного тракта, а также экспрессируется в сетчатке и имеет решающее значение для построения гематоретинального барьера, предотвращающего проникновение в ткань сетчатки крупных молекул из кровеносных сосудов.

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В случае мутации этого гена гематоретинальный барьер разрушается, что позволяет специфическим вредным кишечным бактериям перемещаться по организму и попадать в сетчатку глаз, повреждая ее.

Поэтому многие наследственные заболевания глаз, такие как врожденный амавроз Лебера и пигментный ретинит, связны с CRB1, заявили ученые из Калифорнийского в материале, опубликованном в журнале Cell.