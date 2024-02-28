Создан инновационный тест, который выявляет расстройства психики с точностью 95%

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий совместно с коллегами из Китая и Германии разработали инновационный тест, который позволяет выявить наличие психических нарушений на ранних стадиях с точностью до 95%. Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA Psychiatry.

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Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о стремительном увеличении числа людей, страдающих серьезными психическими расстройствами. Особенно распространенным расстройством становится депрессия. Согласно исследованиям, каждый шестой житель Земли подвержен этому тяжелому психическому состоянию.

Отмечается, что врачи могут диагностировать возникшие проблемы с психикой только во время приема и после заполнения пациентом специализированных анкет.

Чтобы укорить диагностику психических расстройств и помочь людям быстрее приступить к лечению, российские ученые в составе научного коллектива разработали инновационный анализ крови, который выявляет признаки нарушений по особым биомаркерам. В ходе исследования с участием пяти тысяч добровольцев ученые пришли к выводу, что самыми практичными, надежными и простыми для массовой диагностики психических расстройств являются липиды.

Липиды в организме человека — это, главным образом, нейтральные сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот. Новый тест основан на обнаружении изменений уровней определенных липидов в сыворотке крови. Исследователи сопоставили определенные паттерны биохимических изменений с потенциальными клиническими проявлениями (расстройствами психики). Отмечается, в ходе предварительных тестов такой анализ оказался способен выявить наличие психических нарушений на ранних стадиях с точностью до 95%.