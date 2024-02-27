Ученые обнаружили, что живая музыка воздействует на людей сильнее, чем музыка с устройства

Результаты исследования, проведённого в Цюрихском университете, показали, что живые выступления у человека вызывают более сильную эмоциональную реакцию, чем музыка, воспроизводимая с устройства. Концерты «связывают» исполнителей со своей аудиторией, что также может объясняться эволюционными факторами.

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Исследования показали, что прослушивание записанной музыки стимулирует эмоциональные и творческие процессы в нашем мозгу. Но что же происходит, когда мы слушаем то, что исполняется вживую? Команда учёных из Цюрихского университета во главе с Сашей Фрюхольцем, профессором когнитивной и аффективной нейробиологии, изучила этот вопрос.

UZH, Sascha Frühholz

В ходе эксперимента исследователи применяли магнитно-резонансную томографию для измерения активности миндалевидного тела 27 слушателей и исполнителя (пианиста) в реальном времени. Основываясь на этих измерениях, пианист изменял свою игру таким образом, чтобы усилить эмоции публики.

Результаты эксперимента показали, что живая музыка вызывает более высокую и последовательную активность в миндалевидном теле, чем записанная. Живое исполнение также стимулирует более активный обмен информацией во всём мозге, что указывает на её сильную эмоциональную обработку.