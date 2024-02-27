Ученые обнаружили, что живая музыка воздействует на людей сильнее, чем музыка с устройства
Результаты исследования, проведённого в Цюрихском университете, показали, что живые выступления у человека вызывают более сильную эмоциональную реакцию, чем музыка, воспроизводимая с устройства. Концерты «связывают» исполнителей со своей аудиторией, что также может объясняться эволюционными факторами.
Исследования показали, что прослушивание записанной музыки стимулирует эмоциональные и творческие процессы в нашем мозгу. Но что же происходит, когда мы слушаем то, что исполняется вживую? Команда учёных из Цюрихского университета во главе с Сашей Фрюхольцем, профессором когнитивной и аффективной нейробиологии, изучила этот вопрос.
В ходе эксперимента исследователи применяли магнитно-резонансную томографию для измерения активности миндалевидного тела 27 слушателей и исполнителя (пианиста) в реальном времени. Основываясь на этих измерениях, пианист изменял свою игру таким образом, чтобы усилить эмоции публики.
Результаты эксперимента показали, что живая музыка вызывает более высокую и последовательную активность в миндалевидном теле, чем записанная. Живое исполнение также стимулирует более активный обмен информацией во всём мозге, что указывает на её сильную эмоциональную обработку.
Также сильная синхронизация между субъективными эмоциональными переживаниями и слуховой системой мозга, которая оценивает музыку по её акустическому качеству, наблюдалась только тогда, когда публика слушала живое исполнение. Более того, живая музыка способствовала образованию более сильной положительной связи между особенностями музыкального исполнения и мозговой активностью слушателей.